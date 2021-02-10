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    • 10.02.2021 18:11
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    • 10.02.2021 18:11
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    yayınlanacak? Türkiye Kupası GS Alanya maçı saat kaçta?

    ve , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekranları başında canlı olarak takip edecek olan izleyiciler maçın hangi kanalda yayınlanacağı konusunda araştırmalara başladı. Fenerbahçe derbisinden 1-0 galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar kupada da adını yarı finale yazdırmak istiyor. Peki, yayınlanacak? Türkiye Kupası GS Alanya maçı saat kaçta? İşte maça dair merak edilenler...

    Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda?

    Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatleriyle birlikte yoğunluk kazandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında bugün Galatasaray ve Alanyaspor yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Türkiye Kupası GS Alanya maçı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen yanıtlar...

    GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

    İşte maça dair merak edilenler;

    PFDK'DAN FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GALATASARAYLI ARDA TURAN'A CEZA

    PFDK, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaraylı Arda Turan'ın cezasını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir." denildi.

    GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Karşılaşmanın başlamasına az bir süre video yardım hakem de (VAR) belli oldu. Buna göre Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR odasında Halis Özkahya olacak.

        ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

        GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.
        ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı.

        SON 5 MAÇTA 15 PUAN ALDI

        Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray'da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor.

        YENİLER SAHADA

        Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında as ve yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürecek. Yeni transfer edilen Yedlin, Gedson ve Mohamed'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kovid olan Halil yok. Onyekuru'nun ise dinlendirileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığı bulunan Feghouli ile Saracchi de oynamayacak.

            GEÇEN SEZON GALATASARAY'I ELEDİ

            Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.
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