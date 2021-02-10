Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatleriyle birlikte yoğunluk kazandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında bugün Galatasaray ve Alanyaspor yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Peki, Türkiye Kupası GS Alanya maçı saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen yanıtlar...
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
İşte maça dair merak edilenler;
PFDK'DAN FENERBAHÇE DERBİSİ SONRASI GALATASARAYLI ARDA TURAN'A CEZA
PFDK, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Galatasaraylı Arda Turan'ın cezasını açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada, "GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir." denildi.
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın başlamasına az bir süre video yardım hakem de (VAR) belli oldu. Buna göre Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinin VAR odasında Halis Özkahya olacak.