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    • 10.02.2021 19:43
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    Galatasaray - Alanyaspor |

    çeyrek final mücadelesinden Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinden Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

    A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

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    TURU GEÇEN KİMLE KARŞILAŞACAK?
    Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde bu turu geçen takım Sivasspor - Antalyaspor maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

    İLK 11'LER
    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.

    Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Babacar

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