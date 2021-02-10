Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinden Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
A Spor'dan yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.
TURU GEÇEN KİMLE KARŞILAŞACAK?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde bu turu geçen takım Sivasspor - Antalyaspor maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mohamed.