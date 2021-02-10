Tesisteki güvenlik kameraları çalışmadığı için hırsızlık olayının şüphelileri henüz tespit edilemedi. Alt yapı tesisinde yapılan detaylı incelemede hırsızların malzemeleri çaldıktan sonra bina içerisinde çay demleyip içtikleri daha sonrasında ise yeşil zemine çapa ile zarar verdikleri belirlendi. Uzun süre tesislerde kalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti.





1,5 AY İÇERİSİNDE 3. HIRSIZLIK OLAYI