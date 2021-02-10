Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl?

1994-95 sezonunda görevinden ayrılana kadar, bu takımla 1988 senesinde Fransa Ligi şampiyonluğu ve 1991 yılında Fransa Kupası'nı kazanmasının yanı sıra, 1992 senesinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Otto Rehhagel'in çalıştırdığı SV Werder Bremen ile final oynadı.

Kariyerindeki ikinci dönüm noktası ise 1996 senesinde İngiliz ekip Arsenal'in teknik direktörlüğüne getirilmesi oldu. 1996 senesi itibarıyla sürdürdüğü bu görevinde, 1998, 2002 ve 2004 yıllarında üç kez lig şampiyonu, 1998, 2002, 2003 ve 2014 yıllarında 4 kez FA Cup'ı kazandı. Ayrıca 1998, 1999, 2002 ve 2004'te dört FA Community Shield sahibi oldu.