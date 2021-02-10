Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.02.2021 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 17:21
    ABONE OL

    'ye mi gelecek? , kaç yaşında, kariyeri nasıl?

    iddiaları sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. kaç yaşında kariyeri nasıl sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Ünlü teknik adam Arsene Wenger'in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Wenger yıllar boyunca ünlü İngiliz kulübü Arsenal'i çalıştırmıştı.

    takvim.com.tr
    Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl?

    Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger Fenerbahçe iddialarının ardından sarı lacivertlilerde heyecan yükseldi. Mesut Özil transferinin ardından ünlü teknik adamın isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından Arsene Wenger ismi gündem oldu. Peki, Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında ve kariyeri nasıl?

    ARSENE WENGER FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

    A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Müdürü Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de kötü sonuçların devam etmesi halinde Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'in göreve gelebileceğini ifade etti.

    ARSENE WENGER KİMDİR?

    Arsène Wenger, 22 Ekim 1949 tarihinde Strasbourg, Fransa'da dünyaya geldi.

    Futbola libero mevkiinde, 1963 senesinde Duttlenheim altyapısında başlayan Wenger, 1969 senesinde Mutzig altyapısına geçti.

    İlk profesyonel sözleşmesini ise 1973 senesinde Mulhouse ile imzaladı. İki sezon formasını giydiği Mulhouse bünyesinde 56 maça çıkan Wenger, mevkii gereği fazla gol şansı bulamasa da 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

        1975 senesinde ASPV Strasbourg'a transfer oldu. Burada üç sezon boyunca 80 maçta forma şansı buldu ve takımına 20 gol ile destek verdi.

        1978 senesinde ise birinci lig ekiplerinden Strasbourg'a transfer oldu. 11 maçta kadroya alınan Wenger, 3 maçta forma giyebildi. Buna rağmen Strasbourg ile lig şampiyonluğu yaşadı.

        Teknik Direktörlük Kariyeri

        Teknik adamlık kariyerine 1981 senesinde Strasbourg Genç Takımı'nda başladı. 1984 senesinde ise Nancy'nin teknik direktörü oldu.

        Kariyerindeki ilk dönüm noktası ise 1987 senesinde AS Monaco FC takımının teknik direktörlüğüne getirilmesi oldu.

        1994-95 sezonunda görevinden ayrılana kadar, bu takımla 1988 senesinde Fransa Ligi şampiyonluğu ve 1991 yılında Fransa Kupası'nı kazanmasının yanı sıra, 1992 senesinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Otto Rehhagel'in çalıştırdığı SV Werder Bremen ile final oynadı.

        Kariyerindeki ikinci dönüm noktası ise 1996 senesinde İngiliz ekip Arsenal'in teknik direktörlüğüne getirilmesi oldu. 1996 senesi itibarıyla sürdürdüğü bu görevinde, 1998, 2002 ve 2004 yıllarında üç kez lig şampiyonu, 1998, 2002, 2003 ve 2014 yıllarında 4 kez FA Cup'ı kazandı. Ayrıca 1998, 1999, 2002 ve 2004'te dört FA Community Shield sahibi oldu.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl?