Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl?

Arsene Wenger Fenerbahçe'ye mi gelecek? Arsene Wenger Fenerbahçe iddialarının ardından sarı lacivertlilerde heyecan yükseldi. Mesut Özil transferinin ardından ünlü teknik adamın isminin Fenerbahçe ile geçmesinin ardından Arsene Wenger ismi gündem oldu. Peki, Arsene Wenger kimdir, kaç yaşında ve kariyeri nasıl?
ARSENE WENGER FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fotomaç Gazetesi Müdürü Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'de kötü sonuçların devam etmesi halinde Erol Bulut'un yerine Arsene Wenger'in göreve gelebileceğini ifade etti.
ARSENE WENGER KİMDİR?
Arsène Wenger, 22 Ekim 1949 tarihinde Strasbourg, Fransa'da dünyaya geldi.
Futbola libero mevkiinde, 1963 senesinde Duttlenheim altyapısında başlayan Wenger, 1969 senesinde Mutzig altyapısına geçti.
İlk profesyonel sözleşmesini ise 1973 senesinde Mulhouse ile imzaladı. İki sezon formasını giydiği Mulhouse bünyesinde 56 maça çıkan Wenger, mevkii gereği fazla gol şansı bulamasa da 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.