MOHAMED'İN TERCÜMANLIĞINI YAPACAK

Galatasaray kulübü, yeni transfer Mohamed'in tercümanlığını yapması için Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki'yi işe aldı.

Aslında Makki, Youtube'da sürekli vakit geçiren kişiler için yabancı bir isim değil.

Çünkü Makki'nin kendi adını taşıyan çok popüler bir Youtube sayfası var. Asıl mesleği Youtuber'lık olan Mahmoud Makki'nin tam tamına 1.5 milyon takipçisi var.