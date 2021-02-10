Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.02.2021 19:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 19:50
    ABONE OL

    Mostafa Mohamed’in tercümanlığını yapması için Suriyeli Youtuber Mahmoud Makki’yi işe aldı

    Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferlere imza attırdığı törende dikkat çeken ismin kim olduğu ortaya çıktı. Galatasaray kulübü, yeni transfer Mohamed’in tercümanlığını yapması için ’de yaşayan Suriyeli Youtuber Mahmoud Makki’yi işe aldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'a Suriyeli Youtuber

    Galatasaray'ın yeni transferlere imza attırdığı törende bir isim dikkat çekmişti.

    KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Tören sırasında Mısırlı Mostafa Mohamed'in tercümanlığını yapan genç, heyecanlı tavırları ile çok konuşulmuştu. O ismin kim olduğu ortaya çıktı.

    MOHAMED'İN TERCÜMANLIĞINI YAPACAK
    Galatasaray kulübü, yeni transfer Mohamed'in tercümanlığını yapması için Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki'yi işe aldı.
    Aslında Makki, Youtube'da sürekli vakit geçiren kişiler için yabancı bir isim değil.

    Çünkü Makki'nin kendi adını taşıyan çok popüler bir Youtube sayfası var. Asıl mesleği Youtuber'lık olan Mahmoud Makki'nin tam tamına 1.5 milyon takipçisi var.

    Videoları milyonlarca görüntülenen Makki bundan böyle Mohamed'in yanından ayrılmayacak. Mısırlı yıldızın basın toplantılarında da sürekli kameraların önünde olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray Mostafa Mohamed’in tercümanlığını yapması için Suriyeli Youtuber Mahmoud Makki’yi işe aldı