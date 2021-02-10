Galatasaray'ın yeni transferlere imza attırdığı törende bir isim dikkat çekmişti.
KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Tören sırasında Mısırlı Mostafa Mohamed'in tercümanlığını yapan genç, heyecanlı tavırları ile çok konuşulmuştu. O ismin kim olduğu ortaya çıktı.
MOHAMED'İN TERCÜMANLIĞINI YAPACAK
Galatasaray kulübü, yeni transfer Mohamed'in tercümanlığını yapması için Türkiye'de yaşayan Suriyeli Mahmoud Makki'yi işe aldı.
Aslında Makki, Youtube'da sürekli vakit geçiren kişiler için yabancı bir isim değil.
Çünkü Makki'nin kendi adını taşıyan çok popüler bir Youtube sayfası var. Asıl mesleği Youtuber'lık olan Mahmoud Makki'nin tam tamına 1.5 milyon takipçisi var.