Beşiktaş'ın 8 sezon önce PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Atiba Hutchinson, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

38 yaşında olmasına rağmen orta sahada hala dinamo gibi çalışan Kanadalı futbolcunun, ne zaman emekli olacağı belirsizliğini korurken, siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi.

1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

NTV'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor. Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan Atiba, futbola devam kararı verirse 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

Tecrübeli isme, futbolu bırakma kararı aldığı takdirde ise teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken, 28 de asist yaptı.