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    • 10.02.2021 15:54
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    'ta Atiba kararı! Yeni teklif yapılacak

    8 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 'ın Kanadalı orta sahası Atiba'ya sezon sonunda 1 yıllık daha sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Atiba'nın ise düşünmek için süre istediği, emekli olmazsa bir sezon daha Beşiktaş forması giyebileceği ifade edildi.

    Beşiktaş'ta Atiba kararı! Teklif belli oldu

    'ın 8 sezon önce PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı , sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

    38 yaşında olmasına rağmen orta sahada hala dinamo gibi çalışan Kanadalı futbolcunun, ne zaman emekli olacağı belirsizliğini korurken, siyah-beyazlı yönetimden flaş bir hamle geldi.

    1 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
    NTV'nin haberine göre Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor. Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan Atiba, futbola devam kararı verirse 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı terletecek.

    Tecrübeli isme, futbolu bırakma kararı aldığı takdirde ise teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

    Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken, 28 de asist yaptı.

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