Diyarbakır'da terör operasyonu: 7 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince daha önce 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrarın sahibi olan şüphelilere yönelik 7 Şubat'ta Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile kırsal Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.