TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı Fenerbahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi Selçuk Şahin de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.
VE GEDSON SAHNE ALIYOR
Ara transferin en flaş hamlelerinden biri olan Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının kadrosuna alındı. Fatih Terim genç futbolcuya ikinci yarıda forma verecek.
FAVORİ YİNE FENERBAHÇE
İddia şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbiyi kaybeden Fener 2.25'lik oranıyla yine favori gösterildi. G.Saray ve Beşiktaş'ın oranı ise 2.90 oldu.