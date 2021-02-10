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    • Spor
    • 10.02.2021 Gazete
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    'a 2-5 maç arası ceza kapıda! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı bahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak.

    Ceza kapıda!

    TFF Hukuk Kurulu, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı Fenerbahçe derbisinde soyunma odasındaki 'hakareti' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. 41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Arda, kurul tarafından suçlu bulunursa Disiplin Talimatnamesi'ne göre 2 ile 5 maç arasında bir ceza ile karşılaşacak. PFDK öte yandan Fenerbahçe'yi derbide 'saha olayları', 'talimatlara aykırı hareketi' sebebiyle disipline sevk etti. Fenerbahçe İdari Görevlisi Selçuk Şahin de 'sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle PFDK'ya sevk edilen diğer bir isim oldu.

    VE GEDSON SAHNE ALIYOR
    Ara transferin en flaş hamlelerinden biri olan Gedson Fernandes, Alanyaspor maçının kadrosuna alındı. Fatih Terim genç futbolcuya ikinci yarıda forma verecek.

    FAVORİ YİNE FENERBAHÇE
    İddia şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbiyi kaybeden Fener 2.25'lik oranıyla yine favori gösterildi. G.Saray ve Beşiktaş'ın oranı ise 2.90 oldu.

        SAHANIN LİDERİ BAKASETAS
        Bakasetas, son iki lig maçında ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle takımın saha içindeki lideri konuma geldi. Yunan orta saha oyuncusu, gerçek anlamda nokta atış bir transfer oldu.

        TRABZONSPOR'UN KASASI DOLDU!
        Trabzonspor'un aldığı başarılı sonuçların ardından ekonomik olarak da önemli kazanımlar oldu. Kulübün kasasına yaklaşık 35 milyon TL girdi.

        ASLAN'IN RAKİBİ ALANYASPOR
        Ziraat Türkiye Kupası'da çeyrek final heyecanı sürüyor… Bu akşam Galatasaray, TT Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Cimbom geçen sezon da Alanya ile çeyrek finalde karşılaşmış ve rakibine elenmişti.

            KOD ADI KARTAL PENÇESI
            Beşiktaş kulübü, yeni bir destek kampanyanısının startını dün verdi. Vodafone Park'ta gerçekleşen organizasyona Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolculardan Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin katıldı. Başkan Çebi, "Beşiktaşlıların destekleriyle kulübü daha yukarıya çekebileceğimizi söyledik. Şimdi 'Kartal Pençesi' uygulamasıyla yeni bir projeye başlıyoruz. Tüm Beşiktaşlılar'ı desteğe çağırıyorum" dedi. Çebi; Larin ve Ersin için de "Atanın ve tutanın iyi olcak. İşte bizim de atan ve tutanımız burda" ifadesini kullandı.

            KUPA İÇİN START VERİLDİ
            Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konya maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması ile yetindiler.

            JOSEF DE SOUZA'YA MECBURİ İZİN!
            Konya maçını 71 dakika 10 kişi oynayan Beşiktaş'ta Josef'in olağanüstü gayreti büyük taktir toplamıştı. Maç sonu yorgunluktan kendini saha ortasına bırakan Brezilyalı kupada dinlendirilecek.

                ÇOK GÜZEL BİR YOLA GİRDİK
                Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatya galibiyeti sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. Avcı, "Asla pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir kimliğimiz olması gerektiğini söylemiştik. Siz bunun sinyallerini hep veriyorsunuz. Beraber oynuyorsunuz harika gollerden sonra seviniyorsunuz, grup enerjiniz çok iyi. Çok güzel bir yola girdi" dedi. Başarılı teknik adam, "Bu zeminde verilen mücadelenin üç puanla taçlandırılması çok değerliydi. Şimdi bunun keyfini çıkarın. Her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Spor Arda Turan'a 2-5 maç arası ceza kapıda! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)