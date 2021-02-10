ÇOK GÜZEL BİR YOLA GİRDİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatya galibiyeti sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. Avcı, "Asla pes etmeyen ve vazgeçmeyen bir kimliğimiz olması gerektiğini söylemiştik. Siz bunun sinyallerini hep veriyorsunuz. Beraber oynuyorsunuz harika gollerden sonra seviniyorsunuz, grup enerjiniz çok iyi. Çok güzel bir yola girdi" dedi. Başarılı teknik adam, "Bu zeminde verilen mücadelenin üç puanla taçlandırılması çok değerliydi. Şimdi bunun keyfini çıkarın. Her şeyin en iyisini fazlasıyla hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.