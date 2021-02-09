TAKVİM DUYURMUŞTU DERBİNİN YILDIZI İTİRAF ETTİ

Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek ekibinden transfer ettiği yeni forveti Mostafa Mohamed törende önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile yıldızlaşan genç isim, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itiraf etti. Toplantıda konuşan Mostafa Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." ifadelerini kullandı.