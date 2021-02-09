Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye oturan Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı transferler için toplu imza töreni düzenledi.
Törene Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed katılırken; koronavirüs nedeniyle karantinada olan Halil Dervişoğlu ise yer almadı.
TAKVİM DUYURMUŞTU DERBİNİN YILDIZI İTİRAF ETTİ
Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek ekibinden transfer ettiği yeni forveti Mostafa Mohamed törende önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile yıldızlaşan genç isim, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itiraf etti. Toplantıda konuşan Mostafa Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." ifadelerini kullandı.