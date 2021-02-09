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    • 09.02.2021 16:30
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    Takvim.com.tr duyurmuştu! 'ın yıldızı 'den itirafı

    Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosuna katılan Mısırlı golcü , imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Derbideki performansıyla göz dolduran yıldız isim, ilk olarak takvim.com.tr'nin duyurduğu 'nin kendisine yaptığı teklifi doğruladı.

    takvim.com.tr
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    Takvim.com.tr duyurmuştu! G.Saray'ın yıldızından F.Bahçe itirafı

    Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye oturan Galatasaray, devre arasında kadrosuna kattığı transferler için toplu imza töreni düzenledi.

    Törene Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed katılırken; koronavirüs nedeniyle karantinada olan Halil Dervişoğlu ise yer almadı.

    TAKVİM DUYURMUŞTU DERBİNİN YILDIZI İTİRAF ETTİ
    Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek ekibinden transfer ettiği yeni forveti Mostafa Mohamed törende önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile yıldızlaşan genç isim, Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını itiraf etti. Toplantıda konuşan Mostafa Mohamed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." ifadelerini kullandı.

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        MOHAMED YERİNE CİSSE İSTENDİ!
        Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can transferlerinde Galatasaray'a çalım atan Fenerbahçe, ezeli rakibinin elinden az kalsın Mostafa Mohamed'i de kapıyordu.

        Mohamed'i beğenen sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon başında bu transferi gerçekleştirmek istedi ancak hocası Erol Bulut ve başkanı Ali Koç'u ikna edemedi.

        Bulut, tercihini Alanyaspor'dan tanıdığı 35 yaşındaki Papiss Cisse'den yana kullandı. Kemal Ademi ise Ali Koç döneminde gelen Luiz Gustavo, Pelkas, Szalai, Falette ve Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketinin oyuncusu.

            GALATASARAY MOHAMED'İ NASIL TRANSFER ETTİ?
            Galatasaray sezon başında Diagne'yi göndermeyi başarsaydı Senegalli golcüden gelen parayla yazın Mostafa Mohamed'i alacaktı. FFP yüzünden transfer 5 ay gecikti.Fatih Terim'in uzun zamandır takibinde olan Mısırlı yıldıza geleceğe yatırım gözüyle bakıldı ve 6 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Güçlü fiziği ve hareketli oyun yapısıyla Türkiye Ligi'ne uygun bulunan Mohamed'i Galatasaray ilerleyen yıllarda çok yüksek paralara Avrupa'ya satmayı planlıyor.

            Mohamed'in Salah'la birlikte Mısır Milli Takımı'nda göstereceği performansa da güveniliyor.
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