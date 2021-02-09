Göztepe:

2019 yılında Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Konyaspor'a geçene kadar Göztepe'de teknik direktörlük yaptı.

PUAN ORTALAMASI 1.76

İlhan Palut, kariyerinde teknik direktör olarak 151 maça çıktı. Bu maçlarda genç teknik adamın çalıştırdığı takımlar 75 galibiyet, 40 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Bu maçlarda 242 gol atarken, 143 kez de gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. Maç başına puan ortalaması ise 1.76 oldu.

KONYASPOR'DAN İLHAN PALUT AÇIKLAMASI!

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İttifak Holding Konyaspor'umuz Teknik Direktör İlhan Palut ile anlaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Sayman'ımız Uğur Öncan ve teknik direktörümüz İlhan Palut katıldı.

1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktörümüz İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç Hacı Çetin görev yapacak.

Yeni teknik direktörümüz imza sonrasında yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi. Palut açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Konyaspor camiasına hayırlı olsun. Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük bir camia, geçmişi başarılarla dolu bir camia... Son zamanlarda istenmeyen bir durum var Konyaspor'da, bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur.