İttifak Holding Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine genel sayman Uğur Öncan ve teknik direktör İlhan Palut katıldı. İlhan Palut'un resmi olarak sözleşmeyi imzalamasının ardından, Transfermarkt üzerinde de teknik direktörlük bilgileri güncellendi. İşte İlhan Palut hakkında bilgiler...
İLHAN PALUT KİMDİR?
İlhan Palut, 12 Kasım 1976 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğmuştur ve 44 yaşındadır. Türk eski futbolcu ve teknik direktörü olan Palut, şu an Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırmaktadır.
İLHAN PALUT VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Hatayspor:
2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına rağmen sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı.