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    • 09.02.2021 16:50
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    Konyaspor'un yeni teknik direktörü ? İlhan Palut kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda çalıştı?

    , teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan son dakika açıklamada "İttifak Holding Konyaspor’umuz Teknik Direktör İlhan Palut ile anlaştı. ’nda gerçekleşen imza törenine Genel Sayman’ımız ve teknik direktörümüz İlhan Palut katıldı." denildi. Bu gelişmelerin ardından Konyaspor'un teknik direktörü , kaç yaşında ve nereli? İlhan Palut hangi takımlarla çalıştı? soruları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut kimdir?

    İttifak Holding Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine genel sayman Uğur Öncan ve teknik direktör İlhan Palut katıldı. İlhan Palut'un resmi olarak sözleşmeyi imzalamasının ardından, Transfermarkt üzerinde de teknik direktörlük bilgileri güncellendi. İşte İlhan Palut hakkında bilgiler...

    İLHAN PALUT KİMDİR?

    İlhan Palut, 12 Kasım 1976 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğmuştur ve 44 yaşındadır. Türk eski futbolcu ve teknik direktörü olan Palut, şu an Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırmaktadır.

    İLHAN PALUT VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

    Hatayspor:

    2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına rağmen sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı.

        Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayıp Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

        Göztepe:

        2019 yılında Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Konyaspor'a geçene kadar Göztepe'de teknik direktörlük yaptı.

        PUAN ORTALAMASI 1.76

        İlhan Palut, kariyerinde teknik direktör olarak 151 maça çıktı. Bu maçlarda genç teknik adamın çalıştırdığı takımlar 75 galibiyet, 40 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Bu maçlarda 242 gol atarken, 143 kez de gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. Maç başına puan ortalaması ise 1.76 oldu.

        KONYASPOR'DAN İLHAN PALUT AÇIKLAMASI!

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İttifak Holding Konyaspor'umuz Teknik Direktör İlhan Palut ile anlaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Sayman'ımız Uğur Öncan ve teknik direktörümüz İlhan Palut katıldı.

        1.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktörümüz İlhan Palut'un ekibinde Ersan Parlatan, Osman Demir, Bekir Arpacı, Çağatay Turan, Erkan Akkoç Hacı Çetin görev yapacak.

        Yeni teknik direktörümüz imza sonrasında yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve kazanma odaklı bir Konyaspor izletmek istediklerini söyledi. Palut açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Konyaspor camiasına hayırlı olsun. Gerçekten çok mutluyum. Konyaspor büyük bir camia, geçmişi başarılarla dolu bir camia... Son zamanlarda istenmeyen bir durum var Konyaspor'da, bahsetmiş olduğum başarılı günlerine döndürmek için ekibimle beraber bütün mücadelemi vereceğim. Heyecanlıyım, inşallah hayırlı uğurlu olur.



        Her maçı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Kupa elbette çok önemli. Konyaspor camiası ve Konya şehri bir kupa kazanmanın ne olduğunu biliyor. Bu hazzı biliyor. Ligdeki durumumuz bugün itibariyle kritikte olsa kupa mücadelesini daha önemsiz görmek gibi bir lüksümüz yok. Perşembe günü de Beşiktaş karşısında yarı finale çıkmak için bütün mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bu benim için de önemli çünkü göreve yeni başladım. Konyaspor camiasındaki ilk maçım olacak ve bundan başarıyla ayrılmak istiyorum. Konyaspor ligde düşünmediği durumda olduğu için buradan çabucak uzaklaşmamız gerekiyor. Denizlispor maçı da bunun için bir fırsat. Çok ilerlere bakmaya gerek yok, önümüzdeki iki maçla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın enerjisini, sinerjisini artırmak istiyoruz. Kazanma odaklı oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Bugünden itibaren bunun için çalışmalarımıza başlayacağız."
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        Haberler Spor Konyaspor'un yeni teknik direktörü İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda çalıştı?