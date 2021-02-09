Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.02.2021 00:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 01:02
    ABONE OL

    'nin hocası , mağlubiyetinin ardından konuştu: Maç kontrolü bizde olmasına rağmen...

    , mücadelesinde 'e 2-1 yenilerek elendi. Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü , “Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık” diye konuştu. 2.golü de yorumlayan Bulut, "Rakip şanslıydı" ifadelerini kullandı.

    Bulut maç sonu konuştu

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi. Bu sonuçla Medipol Başakşehir yarı finale adını yazdırdı.

    Maçın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.

    2. GOLDE RAKİP ŞANSLIYDI
    Bulut, kaybetmek istemedikleri bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45. dakikada yaptığımız basit hatadan ve gelen kırmızı kart ve gol bizi eksik bıraktı. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda elimizden geleni yaptık ve 1-1'i yakaladık. Rakibin 96. dakikada yakaladığı bir pozisyon orta yapmak isterken kaleye gelen bir şut oldu. Rakip şanslıydı" dedi.

        "FUTBOLCULARIN YORGUNLUK HALİNE GÖRE TERCİH YAPIYORUZ"
        Başakşehir maçında kalede Harun'un oynaması ile alakalı soruya cevap veren Bulut, "Futbolcularla alakalı biz bireysel görüşmelerimizi doktorumuzla yapıyoruz. Futbolcuların yorgunluk haline göre yapıyoruz. Altay'ın kaç maç oynadığına bakarsanız sürekli yorgun olan bir Altay vardı. O yüzden Harun'u değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuştu: Maç kontrolü bizde olmasına rağmen...