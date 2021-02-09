2. GOLDE RAKİP ŞANSLIYDI

Bulut, kaybetmek istemedikleri bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Tur atlamak isterdik. Maça başladığımızda maç kontrolü 120 dakika boyunca bizde olmasına rağmen istediğimiz sonucu alamadık. İlk yarının 45. dakikada yaptığımız basit hatadan ve gelen kırmızı kart ve gol bizi eksik bıraktı. 10 kişi oynamamıza rağmen ikinci yarı uzatmalarda elimizden geleni yaptık ve 1-1'i yakaladık. Rakibin 96. dakikada yakaladığı bir pozisyon orta yapmak isterken kaleye gelen bir şut oldu. Rakip şanslıydı" dedi.