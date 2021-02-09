Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında sarf ettiği ve takım arkadaşı Etebo'nun sosyal medya paylaşımına yansıyan sözleri 33 yaşındaki futbolcunun başını ağrıtacak gibi.

2-5 MAÇ ARASI MEN

Disiplin Talimatnamesinin 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ın suçlu bulunması durumunda 2 ila 5 maç arası men ceza alması bekleniyor.