Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında sarf ettiği ve takım arkadaşı Etebo'nun sosyal medya paylaşımına yansıyan sözleri 33 yaşındaki futbolcunun başını ağrıtacak gibi.
2-5 MAÇ ARASI MEN
Disiplin Talimatnamesinin 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ın suçlu bulunması durumunda 2 ila 5 maç arası men ceza alması bekleniyor.
KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Fenerbahçe Kulübü, derbi sonrası Arda Turan'ın sözleri üzerine harekete geçmiş ve konuyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuştu.