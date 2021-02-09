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    • 09.02.2021 21:01
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    PFDK'ya sevk edilen 'ın cezası ne olacak? Disiplin Talimatnamesi Arda Turan için ne diyor? İşte detaylar...

    Hukuk Kurulu, Fenerbahçe derbisi sonrası rakip takım soyunma odasında sarf ettiği sözler sebebiyle Kaptanı ’ı Disiplin Talimatnamesi’nin 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti. Disiplin Talimatnamesinin 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilen Arda Turan’ın suçlu bulunması durumunda 2 ila 5 maç arası men ceza alması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Disiplin Talimatnamesi Arda Turan için ne diyor?

    Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında sarf ettiği ve takım arkadaşı Etebo'nun sosyal medya paylaşımına yansıyan sözleri 33 yaşındaki futbolcunun başını ağrıtacak gibi.

    2-5 MAÇ ARASI MEN
    Disiplin Talimatnamesinin 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ın suçlu bulunması durumunda 2 ila 5 maç arası men ceza alması bekleniyor.

    KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?
    Fenerbahçe Kulübü, derbi sonrası Arda Turan'ın sözleri üzerine harekete geçmiş ve konuyla ilgili TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
        Haberler Spor PFDK'ya sevk edilen Arda Turan'ın cezası ne olacak? Disiplin Talimatnamesi Arda Turan için ne diyor? İşte detaylar...