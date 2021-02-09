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    • 09.02.2021 19:27
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    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu PFDK'ya sevk edildi!

    Son dakika haberine... Galatasaray'ın yıldız oyuncusu , - Galatasaray derbisindeki hakareti nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!
    , - Galatasaray derbisindeki hakareti nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle 'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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    Haberler Spor Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!