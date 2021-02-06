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    • 06.02.2021 23:51
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    'nun Snapchat paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı: lı futbolculardan soyunma odasında küfürlü tezahürat

    , deplasmanında ezeli rakibi 'yi 1-0 mağlup ederek 'de liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından büyük coşku yaşayan Sarı kırmızılı futbolcular, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın soyunma odasında küfürlü tezahürat tuttu. Tepki çeken görüntüler, 'nun Snapchat paylaşımıyla ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber


    'in 24. haftasındaki derbide , 'yi 1-0 yenerek ligin yeni lideri oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada lı golcüsü 'in ayağından geldi.

    Fenerbahçe'de 'ın 74. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üst üste beşinci kez kazanan Galatasaray, ligin yeni lideri oldu.

    Ligde 9 maç sonra yenilen Fenerbahçe 48 puanda kalarak ikinciliğe geriledi.

    Dev derbinin ardından hem Galatasaray futbolcular hem de taraftarlar büyük coşku yaşadı.



    ETEBO PAYLAŞTI
    Sarı kırmızılıların lı yıldızı Oghenekaro soyunma odasında yaşanan sevinci sosyal medya hesabı Snapchat üzerinden paylaştı.

    TEPKİ ÇEKEN TEZAHÜRAT
    'nde kayda geçen görüntülerde futbolcular, masanın üzerine çıkarak Fenerbahçe aleyhinde tezahürat tuttu. Söz konusu tezahüratta " **** adamı" sözleri büyük tepki çekti.

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    Haberler Spor Etebo'nun Snapchat paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı: Galatasaraylı futbolculardan soyunma odasında küfürlü tezahürat