Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Samatta)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Emin Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 73 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)
Goller: Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Valencia (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
11 Şubat Perşembe:
17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)