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    • 09.02.2021 18:03
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    • 09.02.2021 23:57
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    , 'nda yarı finale yükseldi! ( 1-2 Başakşehir ÖZET İZLE)

    çeyrek final mücadelesinde deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başakşehir'e yarı finalin kapısını açan goller Junior Fernandes ve Gulbrandsen'den geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü kaydetti. Fenerbahçe - Başakşehir maçının tüm golleri ve özeti takvim.com.tr'de...

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    Medipol Başakşehir yarı finalde!

    Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Kadıköy'de karşılaştı. Zorlu mücadelede normal süre Junior Fernandes ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



    Uzatmalara giden maçın 96. dakikasında sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan Başakşehir, yarı finale yükseldi.

    MAURICIO LEMOS KIRMIZI KART GÖRDÜ
    Fenerbahçe'de Mauricio Lemos mücadelenin 45. dakikasında Deniz Türüç'e yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        MESUT ÖZİL İKİNCİ YARI SAHNE ALDI!
        Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Yıldız futbolcu ikinci yarının başında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil oldu.

        Sarı-lacivertlileri saf dışı bırakarak yarı finale yükselen Başakşehir, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle son 4'te karşı karşıya gelecek.



        VALENCİA, 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ
        Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı.

        Medipol Başakşehir karşısında sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü atan Valencia, Süper Lig'de ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.



        İÇ SAHADA 5. MAĞLUBİYET
        Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

        Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

        Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



            MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
            Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

            21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

            42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

            45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

            45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

            Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

            60'ıncı dakikada Uğur Uçar'ın ortasında topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

            62'nci dakikada Cemali Sertel'in sol kanattan ortasında topla buluşan Fernandes'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

            66'ncı dakikada ceza yayı yakınından kullanılan serbest vuruşta Valencia'nın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

            68'inci dakikada Demba Ba'nın pasında topla buluşan Guldbrandsen'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.



            72'nci dakikada Osayi-Samuel'in pasında Cisse topu kafa ile Valencia'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

            Normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta uzatmalara gidildi.


            96'ncı dakikada Crivelli'nin pasında sol kanatta topla buluşan Guldbrandsen'in direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

            104'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Ndayishimiye'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.

            108'inci dakikada soldan ceza sahası içine giren Guldbrandsen'in vuruşunda kaleci Harun topa iki hamlede hakim oldu.

            120'nci dakikada Valencia, Crivelli'nin ceza sahası içindeki müdahalesi ile yerde kaldı.

            Karşılaşma 2-1 Medipol Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

            Stat: Ülker

            Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

            Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Samatta)

            Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Emin Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 73 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)

            Goller: Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Valencia (Fenerbahçe)

            Kırmızı kart: Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)

            Sarı kartlar: Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)

            ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

            10 Şubat Çarşamba:

            20.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

            11 Şubat Perşembe:

            17.45 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

            20.45 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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            Haberler Spor Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi! (Fenerbahçe 1-2 Başakşehir ÖZET İZLE)