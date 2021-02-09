





SADECE 1 ŞUT ÇEKEBİLDİ!

Novak şu ana kadar ligde rakip kaleye sadece 1 (bir) şut çekebildi. O şutu da 4-1 kazanılan Başakşehir maçında kaleye gönderdi. Onun dışında Novak'ın ligde herhangi bir şut denemesi olmadı.