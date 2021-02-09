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    • 09.02.2021 17:41
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    li ’ın inanılmaz istatistiği: Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu

    Sezon başında 'dan 'ye büyük umutlarla transfer olan , hala bekleneni veremedi. Çek yıldız, Fenerbahçe adına sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor forması altında 10 gole imza atan Novak, sarı lacivertli ekipte sadece sadece 1 şut çekebildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber



    Sezon başında müthiş bir transfer operasyonu yapan Fenerbahçe'nin en önemli hamlelerinden birisi Filip Novak olmuştu…



    SEZONUN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
    Trabzonspor forması altında müthiş bir performans sergileyen Çek sol bekin transferi Sarı-Lacivertliler'i çok heyecanlandırmıştı. Ancak Novak, Fenerbahçe adına sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.




    'YOK ARTIK' DEDİRTTİ
    Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 10 gole imzasını atan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de henüz ağları havalandıramadı. Ligde 9 maçta sadece 573 dakika sahada kalabilen Novak takımına asist katkısı da yapamadı. Tüm bunların yanında Çek futbolcunun bir istatistiği 'yok artık' dedirtecek cinsten.




        SADECE 1 ŞUT ÇEKEBİLDİ!
        Novak şu ana kadar ligde rakip kaleye sadece 1 (bir) şut çekebildi. O şutu da 4-1 kazanılan Başakşehir maçında kaleye gönderdi. Onun dışında Novak'ın ligde herhangi bir şut denemesi olmadı.



        YOLLARIN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
        Fenerbahçe ile sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun toplam maliyeti 6 milyon Euro'nun üzerinde… Ancak sezon bitiminde Novak ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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