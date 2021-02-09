Sezon başında müthiş bir transfer operasyonu yapan Fenerbahçe'nin en önemli hamlelerinden birisi Filip Novak olmuştu…
SEZONUN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Trabzonspor forması altında müthiş bir performans sergileyen Çek sol bekin transferi Sarı-Lacivertliler'i çok heyecanlandırmıştı. Ancak Novak, Fenerbahçe adına sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.
'YOK ARTIK' DEDİRTTİ
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 10 gole imzasını atan yıldız futbolcu, Sarı-Lacivertliler'de henüz ağları havalandıramadı. Ligde 9 maçta sadece 573 dakika sahada kalabilen Novak takımına asist katkısı da yapamadı. Tüm bunların yanında Çek futbolcunun bir istatistiği 'yok artık' dedirtecek cinsten.