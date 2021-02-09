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    • 09.02.2021 17:04
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    , saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Başakşehir bu akşam kozlarını paylaşacak. Tek eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada yarı finale hangi takımın yükseleceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşma için heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverler maç saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, , saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

    Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe ve Başakşehir bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Başakşehir maçına dair araştırmalarını akşam saatlerinin gelmesiyle sıklaştırdı. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

    PELKAS KADRODA OLACAK MI?

    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.

    FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

        TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.

        Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

        9 Şubat Salı
        20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

        10 Şubat Çarşamba
        20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

            11 Şubat Perşembe
            17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
            20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

            FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

            FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam

            BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli.
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            Haberler Spor Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?