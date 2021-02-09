Fenerbahçe ve Başakşehir bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Başakşehir maçına dair araştırmalarını akşam saatlerinin gelmesiyle sıklaştırdı. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
PELKAS KADRODA OLACAK MI?
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.