TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.