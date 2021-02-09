Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle seçeneği mücadeleyi naklen takip etmek isteyen futbolseverler tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Tek eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada yarı finale hangi takımın yükseleceği merak ediliyor. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı izleme seçeneğini araştırıyor. İşte ATV canlı yayın ekranı...
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila, Caner, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
PELKAS KADRODA OLACAK MI?
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.