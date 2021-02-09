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    • 09.02.2021 20:30
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    • 09.02.2021 20:30
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    maçı canlı izle! ! ATV canlı yayın

    maçı canlı izle seçeneği futbolseverler tarafından mücadelenin oynandığı saatlerde araştırılıyor. Tek maç eleme usulüyle yapılacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kazanan taraf yarı finale yükselecek ve kupayı kazanmaya bir adım daha yaklaşacak. Karşılaşmayı naklen takip edecek olan futbolseverler canlı izleme seçeneği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte ATV canlı yayın ile seçeneği...

    Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle!

    Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı izle seçeneği mücadeleyi naklen takip etmek isteyen futbolseverler tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Tek eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada yarı finale hangi takımın yükseleceği merak ediliyor. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler Fenerbahçe Başakşehir maçının canlı izleme seçeneğini araştırıyor. İşte ATV canlı yayın ekranı...

    ATV CANLI YAYIN

    FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

    FENERBAHÇE: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Attila, Caner, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

    BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Fernandes, Demba Ba

    FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Başakşehir maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

    PELKAS KADRODA OLACAK MI?

    Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Hatayspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyen Pelkas'ın Başakşehir karşısında kadroda olması bekleniyor.

        FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

        Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyfek final karşılaşmaları ile sürüyor. Çeyrek finalin ilk mücadelesinde bu akşam, Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

        TFF'den yapılan açıklamayla mücadelede Fırat Aydınus'un düdük çalacağı öğrenilirken, Karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre VAR odasında Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da ise Erdinç Sezertam olacak.

        Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada görev alacak hakemler şu şekilde:

        9 Şubat Salı
        20.45 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

            10 Şubat Çarşamba
            20.45 Galatasaray - A.Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

            11 Şubat Perşembe
            17.45 DG.Sivasspor - FV. Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
            20.45 İH.Konyaspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
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