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    • 09.02.2021 17:10
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    Fenerbahçe ile arasında yeni transfer savaşı! operasyonu...

    Transfer döneminde sürekli karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile , Antalya'un genç yıldızı için bir kez daha savaşa girmek üzere. Bu sezon sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken için iki ekibin de devreye girdiği ve oyuncuyu takibe aldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe ile G.Saray arasında yeni transfer savaşı

    Transferde sürekli karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak İrfan Can Kahveci için büyük bir savaş verdi. Uzun süre gündemi meşgul eden pazarlıkların ardından Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak Galatasaray'a önemli bir transfer golü attı.



    Ezeli rakipler yeni sezon öncesinde bir savaşa daha hazırlanıyor. Bu sezon Antalyaspor forması altında çok başarılı maçlar çıkaran Gökdeniz Bayrakdar hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın dikkatini çekmiş durumda.



    İki kulübün yetkililerinin de genç forveti sürekli takip ettiği ve sezon sonunda Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.



        Her iki kanatta ve en uçta görev yapabilen 19 yaşındaki Gökdeniz, Süper Lig'de 22 maça çıkarken 5 gol atmayı başardı. Patlayıcı sürati ve tekniği ile dikkatleri çeken genç yıldızın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



        1.81 boyundaki Gökdeniz Bayrakdar, Kocaelispor altyapısında futbola başladı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca Antalyaspor'un yolunu tuttu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni transfer savaşı! Gökdeniz Bayrakdar operasyonu...