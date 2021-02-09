Transferde sürekli karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray son olarak İrfan Can Kahveci için büyük bir savaş verdi. Uzun süre gündemi meşgul eden pazarlıkların ardından Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katarak Galatasaray'a önemli bir transfer golü attı.
Ezeli rakipler yeni sezon öncesinde bir savaşa daha hazırlanıyor. Bu sezon Antalyaspor forması altında çok başarılı maçlar çıkaran Gökdeniz Bayrakdar hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın dikkatini çekmiş durumda.
İki kulübün yetkililerinin de genç forveti sürekli takip ettiği ve sezon sonunda Antalyaspor'a teklif yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.