Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Yeni Malatya'ya bileniyor... Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından artık gözünü zirveye dikti. Bugün Malatya'da kazanması halinde zirve ise arasındaki puan farkını 6'ya indirecek olan Trabzonspor liderlik hesapları yapmaya başladı.
Futbolcularıyla toplantı yapan ve maçın önemini anlatan teknik direktör Abdullah Avcı takımın deplasman performansına güveniyor. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Her iki takım için de büyük önem taşıyan maç 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelede Erkan Özdamar düdük kalacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Dün yaptığı idmanda hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Malatya'ya gitti. Bordo-Mavililer 3 puana kilitlendi.
SERKAN GERİ DÖNDÜ
Denizlispor maçında forma giyemeyen Serkan Asan iyileşti. Genç sağ bek, Malatya karşılaşmasının kadrosuna alındı.
YILDIZLAR ÇOK FORMDA
Fırtına'nın hücum kozları Djaniny, Nwakaeme, Ekuban ve Bakasetas çok formda. Bu 4 isim en büyük silah olacak.
Futbolcularıyla toplantı yapan ve maçın önemini anlatan teknik direktör Abdullah Avcı takımın deplasman performansına güveniyor. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.
Her iki takım için de büyük önem taşıyan maç 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelede Erkan Özdamar düdük kalacak.
TEK HEDEF GALİBİYET
Dün yaptığı idmanda hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Malatya'ya gitti. Bordo-Mavililer 3 puana kilitlendi.
SERKAN GERİ DÖNDÜ
Denizlispor maçında forma giyemeyen Serkan Asan iyileşti. Genç sağ bek, Malatya karşılaşmasının kadrosuna alındı.
YILDIZLAR ÇOK FORMDA
Fırtına'nın hücum kozları Djaniny, Nwakaeme, Ekuban ve Bakasetas çok formda. Bu 4 isim en büyük silah olacak.