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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    'un gözü zirvede

    Bugün, deplasmanında kazanması halinde zirveyle olan puan farkını 6’ya indirecek olan liderlik hesapları yapmaya başladı.

    Fırtına’nın gözü zirvede
    Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan , 'ya bileniyor... Bordo-Mavililer, 'ın 'yi yenmesinin ardından artık gözünü zirveye dikti. Bugün Malatya'da kazanması halinde zirve ise arasındaki puan farkını 6'ya indirecek olan Trabzonspor liderlik hesapları yapmaya başladı.

    Futbolcularıyla toplantı yapan ve maçın önemini anlatan teknik direktör takımın deplasman performansına güveniyor. Avcı yönetimindeki ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Trabzonspor, ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

    Her iki takım için de büyük önem taşıyan maç 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadelede düdük kalacak.

    TEK HEDEF GALİBİYET
    Dün yaptığı idmanda hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Malatya'ya gitti. Bordo-Mavililer 3 puana kilitlendi.

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    Fırtına'nın     hücum kozları , , ve çok formda. Bu 4 isim en büyük silah olacak.

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