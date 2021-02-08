Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi

Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a kaybeden Konyaspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.