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    • 08.02.2021 15:52
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    Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a kaybeden Konya'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör ile yollar ayrıldı.

    Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi

    Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a kaybeden Konya'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör ile yollar ayrıldı.

    İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:
    Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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    Haberler Spor Süper Lig'de flaş ayrılık! Görevine son verildi