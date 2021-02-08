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    • 08.02.2021 16:09
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    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 24. haftasında heyecan bugün oynanan maçlarla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında son haftalardaki performansı ile düşüşe geçen , evinde 'yi konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Göztepe

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında - kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    GAZİANTEP FK - GÖZTEPE CANLI

    GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Güray, Rashid, Maxim, Mirallas, Muhammet, Kenan
    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Titi, Mihojevic, Berkan, Obinna, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Cherif.Ndiaye

    GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK - Göztepe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN ts 1'den canlı yayınlanıyor.

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