Savunma taş gibi, fikstür kolay! Galatasaray şampiyonluk yarışında avantajlı...





17 MAÇIN 9'UNU KENDİ SAHASINDA OYNAYACAK

Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile TT Stadı'nda karşılaşacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyor. Cimbom sezon sonuna kadarki 17 maçının 9'unu kendi sahasında oynayacak.



Kalan fikstürü değerlendiren teknik heyetin Alanyaspor ve Hatayspor dışında kendilerini çok zorlayacak bir deplasman kalmadığı görüşünde birleştiği de öğrenildi.