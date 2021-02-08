Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.02.2021 17:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 18:28
    ABONE OL

    Savunma taş gibi, fikstür kolay! Galatasaray şampiyonluk yarışında avantajlı...

    ’yi 1-0 mağlup eden ve ’de averajla liderliğe yükselen Galatasaray, savunmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. Bu kulvarda Avrupa’nın devleri ile yarışıyor. Öte yandan sezonu şampiyon tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar kalan 17 maçlık süreçte fikstür avantajına çok güveniyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Savunma sağlam, fikstür avantajlı!

    Süper Lig'de geride kalan 24 haftada toplamda 18 gol gören ve bu alanda Türkiye'nin en başarılı takımı olan Galatasaray, Avrupa'da da en az gol yiyen takımlar arasında yer almayı başardı.



    119 TAKIM ARASINDA İLK 6'DA YER ALDILAR
    Sarı-Kırmızılılar, oynanan maç sayısı baz alındığında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 119 takım içerisinde ilk 6'da yer almayı başardı.

    Süper Lig'de ilk 24 haftada maç başına 0,78'lik gol yeme oranı ile mücadele eden Sarı-Kırmızılılar, bu alanda Manchester City, PSG, Lille, PSG ve Lille gibi kulüplerle yarışıyor.

    Avrupa'da bu sezon maç başına en az gol yiyen takım ise 0,52'lik oranla La Liga'da 19 maçta kalesinde 10 gol gören Atletico Madrid oldu.



    Avrupa'da bu sezon kendi liglerinde maç başına en az gol yiyen takımların listesi şekilde:

    Takım Oynanan maç Yenilen gol Maç başına yenilen gol

    A. Madrid 19 10 0,52
    PSG 24 14 0,58
    Lille 24 15 0,62
    M.City 22 14 0,63
    Sevilla 21 16 0,76
    Galatasaray 23 18 0,78




        İŞTE CİMBOM'UN EN BÜYÜK KOZU!
        Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek ligin zirvesine yerleşen Galatasaray artık geleceğe çok daha umutla bakıyor… Sarı-Kırmızılılar kalan 17 maçlık süreçte fikstür avantajına çok güveniyor.




        Çok zorlu 5 haftalık bir fikstürü 15 puanla kapatan Galatasaray liderliğe yükselirken Malatya, Gaziantep ve Fenerbahçe gibi 3 önemli deplasmanı ve Başakşehir engelini kayıpsız aşmış oldu.



        17 MAÇIN 9'UNU KENDİ SAHASINDA OYNAYACAK
        Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor ile TT Stadı'nda karşılaşacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyor. Cimbom sezon sonuna kadarki 17 maçının 9'unu kendi sahasında oynayacak.

        Kalan fikstürü değerlendiren teknik heyetin Alanyaspor ve Hatayspor dışında kendilerini çok zorlayacak bir deplasman kalmadığı görüşünde birleştiği de öğrenildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Savunma taş gibi, fikstür kolay! Galatasaray şampiyonluk yarışında avantajlı...