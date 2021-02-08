Savunma taş gibi, fikstür kolay! Galatasaray şampiyonluk yarışında avantajlı...

Süper Lig'de geride kalan 24 haftada toplamda 18 gol gören ve bu alanda Türkiye'nin en başarılı takımı olan Galatasaray, Avrupa'da da en az gol yiyen takımlar arasında yer almayı başardı.
119 TAKIM ARASINDA İLK 6'DA YER ALDILAR
Sarı-Kırmızılılar, oynanan maç sayısı baz alındığında Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 119 takım içerisinde ilk 6'da yer almayı başardı.
Süper Lig'de ilk 24 haftada maç başına 0,78'lik gol yeme oranı ile mücadele eden Sarı-Kırmızılılar, bu alanda Manchester City, PSG, Lille, PSG ve Lille gibi kulüplerle yarışıyor.
Avrupa'da bu sezon maç başına en az gol yiyen takım ise 0,52'lik oranla La Liga'da 19 maçta kalesinde 10 gol gören Atletico Madrid oldu.
Avrupa'da bu sezon kendi liglerinde maç başına en az gol yiyen takımların listesi şekilde:
Takım Oynanan maç Yenilen gol Maç başına yenilen gol
A. Madrid 19 10 0,52
PSG 24 14 0,58
Lille 24 15 0,62
M.City 22 14 0,63
Sevilla 21 16 0,76
Galatasaray 23 18 0,78