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    • 08.02.2021 09:53
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    İşte - derbisinin gizli kahramanları! Galibiyette büyük rol oynadılar

    Süper Lig'de 'yi deplasmanda devirerek liderlik koltuğuna oturan 'da derbideki performanslarıyla 3 isim ön plana çıktı. Derbinin gizli kahramanı olan yıldız isimler galibiyette büyük rol oynadı.

    İşte F.Bahçe - G.Saray derbisinin gizli kahramanları

    Galatasaray, Kadıköy'de üst üste iki derbiden zaferinle ayrılırken Mostafa Mohamed attığı golle vitrinde yer alan isim oldu. Ancak galibiyeti getiren 3 gizli kahramanı da unutmamak gerekiyor.

    Bu isimler insanüstü kurtarışlarıyla rakibin gardının düşmesini sağlalayan kaleci Muslera, orta sahada yaptığı presle Taylan ve ön tarafta her yere koşan ve golün de asistinin sahibi Emre Kılınç'tı.

    MUSLERA: Sakatlıktan döndükten sonra G.Saray ile 5'te 5 yapan Muslera, derbide tam 5 kritik kurtarış yaptı. Son 5 haftada kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtaran, sadece 2 gol yiyen Muslera, Yeni Malatya ve Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'ye de gol izni vermedi.

        EMRE KILINÇ: Mohamed'in asistini yaptı. Lig kariyerinde çıktığı 4 F.Bahçe deplasmanında gole etki etti. 1 isabetsiz şut çekti, 1 şut engelledi, 1 isabetli orta yaptı, 1 şut pası verdi, 2 top uzaklaştırdı.

        TAYLAN: Derbide 66 kez topla buluştu, en fazla ikili mücadele kazanan (11) G.Saray oyuncusu oldu. Ayrıca 7 sahipsiz top kazandı, 5 uzaklaştırma yaptı.
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        Haberler Spor İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin gizli kahramanları! Galibiyette büyük rol oynadılar