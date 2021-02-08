Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, Kadıköy’ü yıktı tarihe geçti!







Genç futbolcu, Jardel, Baros, Nonda, Elmander, Adrian Ilie, Gomis ve Falcao gibi çok önemli golcülerin yapamadığını başardı.



EN SON LİNCOLN BAŞARMIŞTI

Sarı-kırmızılılar'ın tarihinde daha önce ilk iki resmi maçında gol atan son yabancı futbolcu ise Lincoln oldu. Brezilyalı orta saha, 2007-2008 sezonunda Rizespor ve Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.



GOMİS DE BAŞARDI AMA!

Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunda ilk iki Süper Lig maçında da golle tanışmıştı. Ancak Fransız golcü, ilk iki resmi maçı olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ostersunds karşılaşmalarını boş geçmişti.







TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Mısırlı yıldız golcü ilk iki maçında gösterdiği performansla gönüllerde taht kurdu. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandıran yıldız için övgü dolu yorumlar yapıldı.



MISIRLI YILDIZIN LAKABI TANK!

Mostafa Mohamed'in lakabı 'Dabbade' yani tank… Hem güçlü hem de bitirici.



BELHANDA F.BAHÇE'Yİ SEVİYOR

Aslan'ın yıldızı Belhanda, F.Bahçe'ye karşı forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik gördü.







OLMUŞ EVLATLARIM OLMUŞ

Marcao ile birlikte 'duvar' temalı bir görsel yayınlayan Ryan Donk, 'Donkça' olarak nitelendirdiği kendine has anlatımıyla, ''Marcao usta ve ben. Hotjam duvar olmushmu?'' diyerek Fatih Terim'i etiketledi. Terim, Donk'un paylaşımına, ''Olmush evlatlarım olmush'' şeklinde yanıt verdi.







