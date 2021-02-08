Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
    ABONE OL

    peşini bırakmıyor! Emniyet ve federasyona itiraz yapıldı...

    Derbide lı oyunculara ve teknik ekibe küfür edildiği iddia edilmişti. Cimbom, emniyet ve federasyona gerekli itirazları yaptı. İşte detaylar...

    Galatasaray peşini bırakmıyor!
    Fenerbahçe- derbisi öncesinde Sarı-Kırmızılı oyunculara ve 'e küfür edildiği iddia edilmişti. Derbide stada fazla seyirci alındığını savunan Galatasaray yönetimi, deplasmanında yaşananların ardından ve Valilik ile irtibata geçti.

    Galatasaray cephesinin emniyetten, derbide tribünden küfür eden şahısların tespit edilmesi için yazılı bir talepte bulunduğu öğrenildi. Ayrıca ile de iletişime geçen Galatasaray cephesinin, derbide statta yer alan toplam seyirci sayısı ve maça özel olarak davet edilen sağlık personeli sayısında bilgi istediği belirtildi.

    Galatasaray'ın avukatları, emniyetten gelecek olan bilgi doğrultusunda küfürlü tezahürat yaptığı tespit edilen kişilere dava açacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray peşini bırakmıyor! Emniyet ve federasyona itiraz yapıldı...