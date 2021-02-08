Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde Sarı-Kırmızılı oyunculara ve FatihTerim'e küfür edildiği iddia edilmişti. Derbide stada fazla seyirci alındığını savunan Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında yaşananların ardından İstanbul Emniyeti ve Valilik ile irtibata geçti.
Galatasaray cephesinin emniyetten, derbide tribünden küfür eden şahısların tespit edilmesi için yazılı bir talepte bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Futbol Federasyonu ile de iletişime geçen Galatasaray cephesinin, derbide statta yer alan toplam seyirci sayısı ve maça özel olarak davet edilen sağlık personeli sayısında bilgi istediği belirtildi.
Galatasaray'ın avukatları, emniyetten gelecek olan bilgi doğrultusunda küfürlü tezahürat yaptığı tespit edilen kişilere dava açacak.
Galatasaray cephesinin emniyetten, derbide tribünden küfür eden şahısların tespit edilmesi için yazılı bir talepte bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Futbol Federasyonu ile de iletişime geçen Galatasaray cephesinin, derbide statta yer alan toplam seyirci sayısı ve maça özel olarak davet edilen sağlık personeli sayısında bilgi istediği belirtildi.
Galatasaray'ın avukatları, emniyetten gelecek olan bilgi doğrultusunda küfürlü tezahürat yaptığı tespit edilen kişilere dava açacak.