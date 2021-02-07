Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisinin ardından "İkinci yarıdaki futbol şampiyonluğun habercisi" dedi. Ancak derbi sonrası yöneticilerle toplantı yapan Koç'un skor nedeniyle çok sinirli olduğu ve yenilginin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kestiği öğrenildi.
Ali Koç'un sahaya çıkan 11, oyun planı ve ikinci yarıdaki hamleler nedeniyle Bulut'u sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Toplantıda yer alan yöneticilerin de özellikle 1-0 geriye düşene kadar oynanan silik futbol nedeniyle çok şikayetçi olduğu belirlendi.
Son haftalarda çok formda olan Mame Thiam'ın forma giymemesinin de Ali Koç tarafından sert eleştiri aldığı ifade edildi. Yönetimin sportif direktör Emre Belözoğlu aracılığıyla kısa süre içinde Bulut'a uyarıda bulunacağı belirtiliyor.