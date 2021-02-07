Ali Koç'un sahaya çıkan 11, oyun planı ve ikinci yarıdaki hamleler nedeniyle Bulut'u sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Toplantıda yer alan yöneticilerin de özellikle 1-0 geriye düşene kadar oynanan silik futbol nedeniyle çok şikayetçi olduğu belirlendi.