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    • 07.02.2021 16:36
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    derbi şokunda! yenilgisinin faturasını ’a kesti

    ’in en çok konuşulan karşılaşmalarından olan ve derbisi sarı kırmızılı takımın galibiyeti ile sonuçlandı. Mağlubiyet şoku yaşayan Fenerbahçe’de Başkan ’un, yenilginin faturasını teknik direktör ’a kestiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray yenilgisinin ardından "İkinci yarıdaki futbol şampiyonluğun habercisi" dedi. Ancak derbi sonrası yöneticilerle toplantı yapan Koç'un skor nedeniyle çok sinirli olduğu ve yenilginin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kestiği öğrenildi.

    Ali Koç'un sahaya çıkan 11, oyun planı ve ikinci yarıdaki hamleler nedeniyle Bulut'u sert şekilde eleştirdiği öğrenildi. Toplantıda yer alan yöneticilerin de özellikle 1-0 geriye düşene kadar oynanan silik futbol nedeniyle çok şikayetçi olduğu belirlendi.

    Son haftalarda çok formda olan Mame Thiam'ın forma giymemesinin de Ali Koç tarafından sert eleştiri aldığı ifade edildi. Yönetimin sportif direktör Emre Belözoğlu aracılığıyla kısa süre içinde Bulut'a uyarıda bulunacağı belirtiliyor.
        Haberler Spor Fenerbahçe derbi şokunda! Ali Koç Galatasaray yenilgisinin faturasını Erol Bulut’a kesti