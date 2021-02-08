



GALİBİYETİ TRABZON'A ARMAĞAN ETTİ

Galibiyeti Trabzon şehrine armağan eden Avcı, "Bütün herkesin katkısı var. Şehirde bizi çok seviyorlar, onlar her şeyi hak ediyor. Onlara hediye olsun. Devlet bir sürü stat yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Bu zemine oyuncu transfer ediyoruz ama teknik kapasitesi yüksek oyuncu sıkıntı yaşıyor. Malatyaspor için de bu geçerli. Hamza Hamzaoğlu'nu kardeşim gibi severim. Önemli işler yaptı, yapmaya da devam edecek." dedi.