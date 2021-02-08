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    • Spor
    • 08.02.2021 Gazete
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    'tan ve 'a limit göndermesi: Farklı yollara başvurmadık

    Asbaşkanı Kocadağ, spor galibiyeti sonrası harcama limitlerine ilişkin olarak “Biz limitlere bağlı kaldık, değişik yollara başvurmadık” dedi. Limitlerle ilgili ve 'a gönderme yapan Kocadağ, "Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

    Farklı yollara başvurmadık

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 kişiyle 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından harcama limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocadağ, üstü kapalı bir şekilde devre arasında yaptıkları transferler sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu.

    FARKLI YOLLARA BAŞVURMADIK
    Kocadağ, limitlerle ilgili, "Biz limitlerin içinde kaldık, değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır. Onlar olmazsa Allah'ın adaleti var, o tecelli eder" dedi.



    NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ
    Beşiktaş Asbaşkanı, Konya maçıyla ilgili olarak ise, "Maçta Welinton'un çekildiği bir pozisyon var, oyuncunun topa gidişini engelliyor. O pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı.



    ROSİER VE GHEZZAL AÇIKLAMASI
    Konya maçında galibiyet golünü atan Roiser için ise Emre Kocadağ, "Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken" diye konuştu.

    Rosier, Konya maçında attığı golle takımını zirvede tuttu. Siyah- Beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

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    Haberler Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a limit göndermesi: Farklı yollara başvurmadık