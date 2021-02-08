



ROSİER VE GHEZZAL AÇIKLAMASI

Konya maçında galibiyet golünü atan Roiser için ise Emre Kocadağ, "Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken" diye konuştu.



Rosier, Konya maçında attığı golle takımını zirvede tuttu. Siyah- Beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi.

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