Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 kişiyle 1-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından harcama limitlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocadağ, üstü kapalı bir şekilde devre arasında yaptıkları transferler sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a göndermede bulundu.
FARKLI YOLLARA BAŞVURMADIK
Kocadağ, limitlerle ilgili, "Biz limitlerin içinde kaldık, değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır. Onlar olmazsa Allah'ın adaleti var, o tecelli eder" dedi.
NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Beşiktaş Asbaşkanı, Konya maçıyla ilgili olarak ise, "Maçta Welinton'un çekildiği bir pozisyon var, oyuncunun topa gidişini engelliyor. O pozisyon penaltı." ifadelerini kullandı.
ROSİER VE GHEZZAL AÇIKLAMASI
Konya maçında galibiyet golünü atan Roiser için ise Emre Kocadağ, "Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken" diye konuştu.
Rosier, Konya maçında attığı golle takımını zirvede tuttu. Siyah- Beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını eşitledi.