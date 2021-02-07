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    • 07.02.2021 12:34
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    • 07.02.2021 12:34
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    'yi yenen hayatını kaybetti

    'de sekizinci profesyonel dövüşünde 'yi yenerek boks dünyasını şaşırtan , 67 yaşında hayatını kaybetti. Spinks, 'deki 'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

    Muhammed Ali'yi yenen Spinks hayatını kaybetti

    'de 'ta yaşayan ve prostat kanseriyle mücadele eden Spinks, Cuma gecesi hayatını kaybetti.

    Alkol sorunu da olduğu açıklanan Spinks, 1978'de 15 rauntluk boks maçında sayıyla 'yi yenerek ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı ve tarihe geçti.

    ve Spinks, yedi ay sonra 'taki Superdome'da ikinci bir maç için karşılaştı. Ali bu kez 72 bin rekor seyirci önünde sayıyla Spinks'i yendi. Spinks, 'deki 'nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

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    Haberler Spor Muhammed Ali'yi yenen Leon Spinks hayatını kaybetti