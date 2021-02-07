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    • 07.02.2021 12:11
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    - Galatasaray derbisinde şoke eden gerçeği

    - Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Sezon başında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer savaşı yaşanmasına neden olan , derbi sonrası sarı-lacivertli taraftarların eleştiri oklarının hedefi oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Derbide şoke eden Mert Hakan gerçeği

    Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci benzeri büyük bir transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanmıştı.



    Büyük umutlarla sırtına çubuklu formayı geçiren genç yıldız şu ana kadar performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Kritik Galatasaray derbisinde Pelkas ve Luiz Gustavo'nun yokluğunda kilit bir rol üstlenen Mert Hakan Yandaş yine çok etkisiz kaldı.



    Derbide istatistiklere yansıyan bir rakam, Mert Hakan'ın kötü performansını çok net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray karşısında 63 dakika sahada kalan milli futbolcu sadece 29 kez topla buluşabildi.



        Oysa ki Mert Hakan'ın yerine oyuna giren Mesut Özil sadece 27 dakikada bu rakamı geçti ve 33 kez topla buluşmayı başardı.



        Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş 3 gol atabilirken, hiç asist yapamadı. Yıldız futbolcu derbinin ardından sosyal medyada taraftarlardan çok büyük bir tepki aldı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şoke eden Mert Hakan Yandaş gerçeği