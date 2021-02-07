Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında İrfan Can Kahveci benzeri büyük bir transfer savaşı çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Sarı-Lacivertliler'den yana kullanmıştı.
Büyük umutlarla sırtına çubuklu formayı geçiren genç yıldız şu ana kadar performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Kritik Galatasaray derbisinde Pelkas ve Luiz Gustavo'nun yokluğunda kilit bir rol üstlenen Mert Hakan Yandaş yine çok etkisiz kaldı.
Derbide istatistiklere yansıyan bir rakam, Mert Hakan'ın kötü performansını çok net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray karşısında 63 dakika sahada kalan milli futbolcu sadece 29 kez topla buluşabildi.