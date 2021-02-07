



Büyük umutlarla sırtına çubuklu formayı geçiren genç yıldız şu ana kadar performansıyla beklentilerin çok altında kaldı. Kritik Galatasaray derbisinde Pelkas ve Luiz Gustavo'nun yokluğunda kilit bir rol üstlenen Mert Hakan Yandaş yine çok etkisiz kaldı.