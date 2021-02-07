ÇİZGİLER FARKLI ÇEKİLİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Galatasaray ile oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Oyunun geneline baktıklarında daha fazla pozisyona giren bir Fenerbahçe'nin olduğunu dile getiren Bulut, "Rakibin kaleye gelen ilk şotu gol oldu. İptal edilen bir golümüz var: Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha bakmadım. Zaten Fenerbahçe'ye karşı çizgiler farklı çekiliyor. Penaltı pozisyonu; Cisse'ye yapılan hareket var. Hakemler öyle karar verdi" dedi.