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    • Spor
    • 07.02.2021 Gazete
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    , yönetiminde yeni bir hüsran yaşadı: Tarih yazıyor (!)

    geçtiğimiz sezon spor’a 23, ’a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti. Bu sezon da ’a Kadköy’e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi. F.Bahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

    Tarih yazıyor !

    Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 23, Galatasaray'a da 21 yıllık sahasında yenilmezlik serisini kaybetmişti. Bu sezon da Beşiktaş'a Kadköy'e kaybeden Sarı-Lacivertliler, Siyah-Beyazlı rakibine karşı evinde 16 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi. F.Bahçe dün gece de bir rekoru daha tersten yazarak taraftarlarını üzdü.

    EN SON 1990/91 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI
    Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında her iki ezeli rakibine birden en son 1990/91 sezonunda kaybeden Fenerbahçe, 30 yıl sonra bir ilki daha yaşamış oldu. Fenerbahçe bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 dün de Galatasaray'a 1-0, mağlup oldu.

    BU SEZON EVİNDE SADECE TRABZON'U YENDİ
    Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 3 derbide sadece Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Haftaya Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde giren F.Bahçe rakiplerindoen puan olarak geriye düşmese de önemli bir psikolojik üstünlüğü kaybetmiş oldu.

        FENERBAHÇE'DEN ÇİZGİ İSYANI
        Fenerbahçe iptal edilen golleri için bir paylaşım yaptı. Verilen iptal kararı için, "Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!" denildi.

        FENERBAHÇE'DE THİAM SÜRPRİZİ
        Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı. Sol kanatta Valencia, santrfor mevkinde de Samatta görev yaptı.

        AVRUPA'DA BÖYLE ÇALAMAZSIN HOCAM
        Fenerbahçe-Galatasaray         derbisine damga vuran anlardan bir tanesi Caner Erkin ile maçın FİFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır arasında yaşandı. Bir pozisyon sonrası adeta çılgına dönen Caner'in Cüneyt Çakır'a ''Avrupa'da gram böyle karar vermezsin hocam. Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.'' dediği duyuldu. Maç içerisinde agresif bir görüntü çizen Caner Erkin, 90+9'da Mostafa Mohamed'e yaptığı faulün ardından itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

            SANAL ALEMDE BULUT TEPKİSİ
            Fenerbahçe'nin             topun arkasına geçerek oynama taktiği taraftarların tepkisine neden oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "Fenerbahçe sahasıda böyle mi oynar. Hücum etmek gol yiyince aklımıza geldi" ifadelerini kullandı.

            ÇİZGİLER FARKLI ÇEKİLİYOR
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Galatasaray ile oynanan derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Oyunun geneline baktıklarında daha fazla pozisyona giren bir Fenerbahçe'nin olduğunu dile getiren Bulut, "Rakibin kaleye gelen ilk şotu gol oldu. İptal edilen bir golümüz var: Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha bakmadım. Zaten Fenerbahçe'ye karşı çizgiler farklı çekiliyor. Penaltı pozisyonu; Cisse'ye yapılan hareket var. Hakemler öyle karar verdi" dedi.
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            Haberler Spor Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde yeni bir hüsran yaşadı: Tarih yazıyor (!)