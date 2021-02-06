Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Konyaspor mücadelesi öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı. Antrenman sonrasında konuşan Sergen Yalçın, "Biz buraya kadar savaşarak geldik. Yeniden ayağa kalkma zamanı. Bunun için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.
ASLA KÖTÜ OYNAMADIK
Sergen hoca, "Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında kesinlikle kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Çeşitli nedenlerle puan kaybettik. Taraftarımızı üzdük. Özür maçımız olacak" dedi.
TAM KONSANTRASYON İSTİYORUM
Kartal'ın başarılı çalıştırıcısı, "F.Bahçe ile G.Saray'ın oynadığı haftada kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yok. 90 dakika tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.