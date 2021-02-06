Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Konyaspor mücadelesi öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı. Antrenman sonrasında konuşan Sergen Yalçın, "Biz buraya kadar savaşarak geldik. Yeniden ayağa kalkma zamanı. Bunun için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.