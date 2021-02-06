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    • Spor
    • 06.02.2021 Gazete
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    ’dan oyuncularına uyarılar: maçımız olacak

    Teknik Direktörü , yarın oynayacakları mücadelesi öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı. Antrenman sonrasında konuşan Sergen Yalçın, “Biz buraya kadar savaşarak geldik. Yeniden ayağa kalkma zamanı. Bunun için her şeyi deneyeceğiz” diye konuştu.

    Özür maçımız olacak

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynayacakları Konyaspor mücadelesi öncesinde öğrencileriyle toplantı yaptı. Antrenman sonrasında konuşan Sergen Yalçın, "Biz buraya kadar savaşarak geldik. Yeniden ayağa kalkma zamanı. Bunun için her şeyi deneyeceğiz" diye konuştu.

    ASLA KÖTÜ OYNAMADIK
    Sergen hoca, "Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında kesinlikle kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Çeşitli nedenlerle puan kaybettik. Taraftarımızı üzdük. Özür maçımız olacak" dedi.

    TAM KONSANTRASYON İSTİYORUM
    Kartal'ın     başarılı çalıştırıcısı, "F.Bahçe ile G.Saray'ın oynadığı haftada kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yok. 90 dakika tam konsantrasyon istiyorum" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın’dan oyuncularına uyarılar: Özür maçımız olacak