Başakşehir-Karagümrük ile maç yapacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dışında 3 maç daha oynanacak. Program: 13.30 Kasımpaşa-Hatayspor, 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Ç.Rizespor, 16.00 Başakşehir-Karagümrük.
ONANA'YA MEN CEZASI
UEFA, Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası verdi. 24 yaşındaki kaleci eşine reçete edilmiş bir ilacı bilmeden kullandı
SAMSUN EVİNDE GALİP
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Burak, İlyas ve Coureur kaydetti. Bandırma'nın golü Orhan'dan geldi.