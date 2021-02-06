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    • Spor
    • 06.02.2021 Gazete
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    Başakşehir-Karagümrük ile maç yapacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dışında 3 maç daha oynanacak. Program: 13.30 Kasımpaşa-, 16.00 -Ç.Rizespor, 16.00 Başakşehir-Karagümrük.

    Başakşehir-Karagümrük

    Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dışında 3 maç daha oynanacak. Program: 13.30 Kasımpaşa-Hatayspor, 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Ç.Rizespor, 16.00 Başakşehir-Karagümrük.

    ONANA'YA MEN CEZASI
    UEFA, Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası verdi. 24 yaşındaki kaleci eşine reçete edilmiş bir ilacı bilmeden kullandı

    SAMSUN EVİNDE GALİP
    TFF 1. Lig'in 20. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini Burak, İlyas ve Coureur kaydetti. Bandırma'nın golü Orhan'dan geldi.

        YENİ BAŞKAN ÇEBİ
        Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu... Beşiktaş Başkanı Çebi, tek aday olarak girdiği seçimde vakfın yeni başkanı oldu. Çebi, "Kulüp başkanlarının beni aday gösterip başkan seçmeleri benim için onurdur. Hayırlı, uğurlu olsun. 9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çözülmeyen, bekleyen, çözmemiz gereken konular var. En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşmeye başlayacağız" diye konuştu.

        ADEM LJAJIC İÇİN ADETA FİNAL MAÇI!
        Uzun         süre sonra Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan Adem Ljajic performansıyla Sergen Yalçın'ı üzmüştü. Sergen hoca onu Konya maçında yine 11'e yazacak. Kötü performans sergilerse kızağa çekilebilir.

        KARA KARTAL ŞUT ÇALIŞTI
        Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün start verdi. Siyah-Beyazlılar dünkü idmanda şut çalışması yaptı.

            BERAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR
            Trabzonlu Berat, Denizli'ye karşı sahanın iyilerindendi. Kariyerinde en fazla ikili mücadele kazandığı ve en fazla isabetli pas verdiği maçı oynayan genç yıldız milli takıma göz kırpıyor.

            FENER DOLUDİZGİN
            THY Euroleague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti. Kanarya, Euroleague'de üst üste 9. maçını kazandı. Sarı-Lacivertliler'de 24 sayı ile oynayan De Colo maçın en skorer ismi oldu.
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            Haberler Spor Başakşehir-Karagümrük ile maç yapacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)