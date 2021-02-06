Başakşehir-Karagümrük ile maç yapacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

YENİ BAŞKAN ÇEBİ

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu... Beşiktaş Başkanı Çebi, tek aday olarak girdiği seçimde vakfın yeni başkanı oldu. Çebi, "Kulüp başkanlarının beni aday gösterip başkan seçmeleri benim için onurdur. Hayırlı, uğurlu olsun. 9 kişilik yönetim kurulunu oluşturduk, görev dağılımı yapacağız. Çözülmeyen, bekleyen, çözmemiz gereken konular var. En önemlisi, spor yasası için düşüncelerimizle katkı sağlamaya gayret göstereceğiz. Yayıncı kuruluş ile tekrar görüşmeye başlayacağız" diye konuştu.