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    • Spor
    • 06.02.2021 Gazete
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    ’un hocası sistematik çalışmasıyla farkını ortaya koydu

    'nın ilk maçından bu yana 'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu. Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı. Oyuncuların sevgi ve saygısını kazandı. Yüksek motivasyon ve hırsla taraftarın gönlünü kazandı.

    Abdullah Avcı farkı

    Trabzonspor 'nın ilk maçından bu yana 'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu. Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı. Oyuncuların sevgi ve saygısını kazandı. Yüksek motivasyon ve hırsla taraftarın gönlünü kazandı.

    MALATYA HAZIRLIKLARINA DÜN START VERDİ
    Trabzonspor pazartesi günü karışlaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi… Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla şakalaşması dikkat çekti.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı sistematik çalışmasıyla farkını ortaya koydu