Trabzonspor Abdullah Avcı'nın ilk maçından bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu. Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı. Oyuncuların sevgi ve saygısını kazandı. Yüksek motivasyon ve hırsla taraftarın gönlünü kazandı.

MALATYA HAZIRLIKLARINA DÜN START VERDİ

Trabzonspor pazartesi günü karışlaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi… Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla şakalaşması dikkat çekti.