Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.
Maç öncesi ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu, oradan dönen toplarla hücuma çıkacaklardı bunların hepsi gerçekleşti ama çok iyi mücadele ettik ve maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik.