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    • 06.02.2021 22:50
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    Derbi sonrası 'den sert tepki: 'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz anlamıyorum

    'in 24. haftasında , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü , "'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı" ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim'den penaltı tepkisi!

    Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.



    İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

    Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.



    Maç öncesi ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu, oradan dönen toplarla hücuma çıkacaklardı bunların hepsi gerçekleşti ama çok iyi mücadele ettik ve maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik.



        PENALTI TEPKİSİ!
        Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı.



        Mohamed 1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, Mohammed'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak."
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        Haberler Spor Derbi sonrası Fatih Terim'den sert tepki: Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz anlamıyorum