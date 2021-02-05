Mustafa Cengiz’den bomba açıklamalar: Kafama sıkar giderim

İrfan Can transferindeki süreci değerlendiren Cengiz, "5.5 milyon euro artı Linnes dedik. Satıştan yüzde 20 verdik. 2 milyon Euro da bonus teklif etti. Ardından beni Göksel Gümüşdağ aradı. Göksel Bey bana, "Fenerbahçe 10 milyon euro verdi." dedi. Şampiyon olursak 1, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsak 1, çıkarsak 1 milyon Euro daha demişler. Yüzde 30 da pay. Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci'yi de vermişler. 'Sen kendini benim yerime koy' dedi Göksel. 2 dakika sürdü telefon. Ancak sonra 7 milyon euro diye dediler.

Bunu bana açıklamayın, futbolsevere, kendi camiana açıkla." ifadesini kullandı. Cengiz, "Bana Galatasaray'ın geleceğini karartmak nasip olmasın. Ahmet Kaya gibi kafama sıkar giderim. Kimse bana Galatasaray'a ihanet ettiremez. Bazı dolambaçlı yollarda becerikli değiliz" diye konuştu. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, "Daha önce Kadıköy'e gitmeden Fetih Suresi'ni söyledim. Sürekli söylemek marjinal değerini düşürür. Cesar'ın Tokat Zile'de ettiği bir laf var: Veni vidi vici! İnşallah biz de gideriz 'veni vidi vici'yi söylemek taraftara nasip olur: Geldik, gördük, yendik...

MESUT'UN HEYKELİ DİKİLSİN!

Cengiz, Mesut Özil için, "Bir futbolcu 18 milyon Euro alırken tuttuğu takım için 3.5 milyon Euro'ya imza atıyor. Ben olsam hemen heykelini dikerim" dedi.

İRFAN CAN BİZE GELMEK İSTEDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "İrfan Can bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. O çocuğun isteğini, iştahını kırmayalım dedik ve teklif yaptık" ifadesini kullandı. Cengiz, "Beşiktaş'ın limit açıklamasını görüyorum ve artırıyorum, tüm sezonları görelim. UEFA'dan da rica ediyorum" dedi.