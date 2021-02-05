Sezonun en kritik maçlarından birisinde yarın Kadıköy'de G.Saray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler'in dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlık yaptığını TAKVİM açıklıyor.