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    • Spor
    • 05.02.2021 Gazete
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    , , ve ... Bilenler bilmeyenlere anlatıyor!

    , , ve defalarca yaşadıkları derbisi tecrübelerini yeni oyunculara tek tek anlatıyor. FB TV'ye konuşan Volkan Demirel, G.Saray'a göndermede bulundu. Demirel, "Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" dedi.

    4 dörtlük motivasyon

    Sezonun en kritik maçlarından birisinde yarın Kadıköy'de G.Saray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler'in dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlık yaptığını TAKVİM açıklıyor.

    DİREKSİYONA GEÇTİLER
    Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.

    YENİLERE TEK TEK ANLATIYORLAR
    Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkması hedefleniyor.

        G.SARAY 50 SENEDE BİR KAZANIR!
        FB TV'ye konuşan Volkan Demirel, G.Saray'a göndermede bulundu. Demirel, "Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" dedi.

        HAZIRIM HOCAM
        Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, ilk defa Hatay deplasmanının son bölümünde forma giymişti. Dün teknik direktör Erol Bulut ile özel bir görüşme yapan Özil, Galatasaray derbisininin 11'nde oynamaya hazır olduğunu söyledi. Mesut Özil, "Maç eksiğim vardı ama hiç antrenman kaçırmadım. Derbide oynamak istiyorum" dedi.
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        Haberler Spor Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin... Bilenler bilmeyenlere anlatıyor!