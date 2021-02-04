Sıra geldi iç transfere! Trabzonspor Ekuban, Nwakaeme, Hosseini ve Edgar Le ile sözleşme imzalayacak

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yönetimi dış transfer çalışmalarının sona ermesinin ardından iç transferde Nwakaeme, Edgar, Ekuban ve Hosseini ile sözleşmeleri uzatmak için masaya oturma kararı aldı. Yönetim, ilk etapta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hosseini ile görüşmelere start verecek ve ardından Nwakaeme, Ekuban ve Edgar Ie ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yöneticilerle yapmayı planladığı toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım ve gelecek sezonun kadro yapısına şekil verelim" diyecek ve bir ön liste sunacak.Trabzonspor'un yıldızları Nwakaeme ve Ekuban'ın sözleşmeleri gelecek yıl sona eriyor.Lig'de Trabzon, Denizli'yi ağırlayacak. Göztepe ile Yeni Malatya ise 16.00'da kozlarını paylaşacak.