Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin harcama limitlerini ihlal ettiğini ima eden bir açıklama yaparken, bunun üzerine Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada konuyla ilgili 1 milyonu aşkın tepki mesajı attı.
TFF de bunun üzerine bir açıklama yaptı. "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.
TFF de bunun üzerine bir açıklama yaptı. "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.