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    • Spor
    • 04.02.2021 Gazete
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    taraftarından 'limit'siz tepki!

    Harcama limiti ile ilgili ’ın açıklamas ı üzerine 1 milyonu aşkın tepki mesajı atıldı. bunun üzerine "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir." açıklamasını yaptı.

    Limitsiz tepki!
    Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin harcama limitlerini ihlal ettiğini ima eden bir açıklama yaparken, bunun üzerine Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada konuyla ilgili 1 milyonu aşkın tepki mesajı attı.

    de bunun üzerine bir açıklama yaptı. "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili Talimat hükümlerine göre mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Spor Beşiktaş taraftarından 'limit'siz tepki!