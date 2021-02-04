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    • Spor
    • 04.02.2021 Gazete
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    Gümrük 3’lük attı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    temsilcisi Ndao ve Borini’nin golleriyle ’yı yıktı... 3 puanı kaptı... İşte haberin detayları ve 4 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Gümrük 3’lük attı!
    Süper Lig'de evinde 'yı 2-0 mağlup etti. ekibinin gollerini 58. dakikada Ndao ve 64'te Borini kaydetti.

    KONYA VE GENÇLER PUANLARI PAYLAŞTI
    Süper Lig'in 23. hafta maçında sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği' nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

    KAYSERİ&ALANYA KARDEŞ PAYI!
    Kayseri ile 1-1 berabere kaldı. Kayseri 54'te Maglica ile öne geçti. Alanya 79'da ile skoru belirledi.

    SİVAS 3 PUANA HASRET KALDI!
    'de ile golsüz berabere kaldı... Yiğido'nun galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

    GÖZLER ATAKÖY'DE OLACAK
    Turkcell     Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, 5-7 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyona tam 1350 sporcu katılacak.

    YUSUF ATTI LİLLE KAZANDI
    Lılle'in Fransa Lig 1'de Bourdeaux'u 3-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü kaydetti. Yusuf, Bourdeaux karşısında 61 dakika sahada kaldı.

    BARCELONA-ANADOLU EFES
    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda lider Barcelona ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele 23.00'te başlayacak.

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    Haberler Spor Gümrük 3’lük attı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi