Gümrük 3’lük attı! | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Süper Lig'de Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini 58. dakikada Ndao ve 64'te Borini kaydetti.
KONYA VE GENÇLER PUANLARI PAYLAŞTI
Süper Lig'in 23. hafta maçında Konyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği' nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
KAYSERİ&ALANYA KARDEŞ PAYI!
Kayseri ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayseri 54'te Maglica ile öne geçti. Alanya 79'da Tzavellas ile skoru belirledi.
SİVAS 3 PUANA HASRET KALDI!
Süper Lig'de Sivasspor ile Erzurumspor golsüz berabere kaldı... Yiğido'nun galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.
GÖZLER ATAKÖY'DE OLACAK
Turkcell Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, 5-7 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyona tam 1350 sporcu katılacak.
YUSUF ATTI LİLLE KAZANDI
Lılle'in Fransa Lig 1'de Bourdeaux'u 3-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü kaydetti. Yusuf, Bourdeaux karşısında 61 dakika sahada kaldı.
BARCELONA-ANADOLU EFES
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda lider Barcelona ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele 23.00'te başlayacak.
KONYA VE GENÇLER PUANLARI PAYLAŞTI
Süper Lig'in 23. hafta maçında Konyaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği' nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.
KAYSERİ&ALANYA KARDEŞ PAYI!
Kayseri ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Kayseri 54'te Maglica ile öne geçti. Alanya 79'da Tzavellas ile skoru belirledi.
SİVAS 3 PUANA HASRET KALDI!
Süper Lig'de Sivasspor ile Erzurumspor golsüz berabere kaldı... Yiğido'nun galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.
GÖZLER ATAKÖY'DE OLACAK
Turkcell Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, 5-7 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu önemli organizasyona tam 1350 sporcu katılacak.
YUSUF ATTI LİLLE KAZANDI
Lılle'in Fransa Lig 1'de Bourdeaux'u 3-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı takımının ilk golünü kaydetti. Yusuf, Bourdeaux karşısında 61 dakika sahada kaldı.
BARCELONA-ANADOLU EFES
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün deplasmanda lider Barcelona ile İspanya'da karşı karşıya gelecek. Palau Blaugrana Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele 23.00'te başlayacak.