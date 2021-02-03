Süper Lig'de heyecan bugün oynanan maçlarla sürdü. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmada iki ekip de karşılıklı pozisyonlara girse de gol atmayı başaramadı. Maç başladığı şekilde golsüz berabere tamamlandı.

MAÇ BAŞLADI

7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.

33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.

36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Sivasspor - Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Sivasspor - Erzurumspor 11'leri:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare

Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Novikovas, El Kabir