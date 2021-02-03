Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kriz var!



Orta alan rotasyonundaki diğer isimlerden Ozan Tufan uzun süredir çok formsuz. Son 5 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamayan milli oyuncu Hatay deplasmanındaki futboluyla büyük eleştiri aldı.

Takımın formsuz isimlerinden bir diğeri de Mert Hakan Yandaş… Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu son maçlarda beklentilerin çok altında kaldı.