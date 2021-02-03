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    • 03.02.2021 14:23
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    Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kriz var!

    Hatay deplasmanında Altay’ın müthiş performansıyla kazanan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Dev maç öncesi teknik direktör Erol Bulut’un canı bir hayli sıkkın. Çünkü başarılı hoca derbideki orta alan kurgusunu oluşturmakta zor zorlanacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Fener’de derbi öncesi kriz var!

    Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

    EROL BULUT ORTA ALAN KURGUSU OLUŞTURMAKTA ZORLANACAK
    Dev maç öncesi teknik direktör Erol Bulut'un canı bir hayli sıkkın. Çünkü başarılı hoca derbideki orta alan kurgusunu oluşturmakta çok zorlanacak.

    Takımın en önemli isimlerinden Pelkas'ı sakatlığı nedeniyle derbide oynatamayacak olan Bulut, orta alanın bir başka yıldızı Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla da sarsıldı. Brezilyalı yıldızın kesin durumu bugün belli olacak.


    Orta alan rotasyonundaki diğer isimlerden Ozan Tufan uzun süredir çok formsuz. Son 5 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamayan milli oyuncu Hatay deplasmanındaki futboluyla büyük eleştiri aldı.

    Takımın formsuz isimlerinden bir diğeri de Mert Hakan Yandaş… Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu son maçlarda beklentilerin çok altında kaldı.



        Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takıma katkı veremeyen Jose Sosa da derbi öncesi iyi durumda değil. Gıda zehirlenmesi geçirdiği için Hatay'a götürülmeyen Arjantinli yıldız fiziki açıdan da takımın gerisinde.

        MESUT ÖZİL 11'DE OYNAYACAK DURUMDA DEĞİL
        Hatay'da ilk kez Fenerbahçe formasını giyen Mesut Özil ise şu anda 11'de oynayacak durumda değil. Yıldız futbolcu derbide maksimum 30 dakika forma giyecek.


        Yeni transfer İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle derbi kadrosunda olmayacak. Tüm bu sıkıntıların gölgesinde Erol Bulut'un derbide nasıl bir orta alan kurgusu belirleyeceği merak konusu.



        GÖKHAN GÖNÜL VE SİNAN GÜMÜŞ TAKIMLA ÇALIŞTI
        Öte yandan bugün pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

        Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Tedavileri tamamlanan Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün takımla çalıştığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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