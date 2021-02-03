Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi kriz var!

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
EROL BULUT ORTA ALAN KURGUSU OLUŞTURMAKTA ZORLANACAK
Dev maç öncesi teknik direktör Erol Bulut'un canı bir hayli sıkkın. Çünkü başarılı hoca derbideki orta alan kurgusunu oluşturmakta çok zorlanacak.
Takımın en önemli isimlerinden Pelkas'ı sakatlığı nedeniyle derbide oynatamayacak olan Bulut, orta alanın bir başka yıldızı Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla da sarsıldı. Brezilyalı yıldızın kesin durumu bugün belli olacak.
Orta alan rotasyonundaki diğer isimlerden Ozan Tufan uzun süredir çok formsuz. Son 5 maçta takımına gol ve asist katkısı yapamayan milli oyuncu Hatay deplasmanındaki futboluyla büyük eleştiri aldı.
Takımın formsuz isimlerinden bir diğeri de Mert Hakan Yandaş… Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen yıldız futbolcu son maçlarda beklentilerin çok altında kaldı.