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    • 03.02.2021 16:17
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    gözünü piyasalarına çevirdi! Club House'da o odaların müdavimi oldu

    'ın Hollandalı yıldızı , futboldan sonra gözünü piyasasına çevirdi. Club House isimli uygulamanın müdavimi olan Babel, kripto para ile ilgili konuların konuşulduğu sohbet odalarına giriyor.

    Babel'in gözü kripto parada

    Son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri haline gelen Ryan Babel futbol sonrası için de hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.



    Babel sosyal medyanın yeni yıldızı olan Club House isimli platformun müdavimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu sürekli Club House'ta yer alan kripto parayla ilgili sohbet odalarına giriyor.



    Boş zamanlarının büyük kısmını kripto para ile ilgili yatırım takviyesi alarak geçiren Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım.

        Geriye gitmek istemiyorum. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim.

        En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum" demişti.

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        Haberler Spor Ryan Babel gözünü kripto para piyasalarına çevirdi! Club House'da o odaların müdavimi oldu