



Boş zamanlarının büyük kısmını kripto para ile ilgili yatırım takviyesi alarak geçiren Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım.