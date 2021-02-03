Son haftalardaki performansıyla Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri haline gelen Ryan Babel futbol sonrası için de hazırlıklar yapıyor. Geçtiğimiz yıl emlak işine girdiğini açıklayan Hollandalı yıldız bu kez de yeşil sahadan kazandıklarını kripto paraya yatırdı.
Babel sosyal medyanın yeni yıldızı olan Club House isimli platformun müdavimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu sürekli Club House'ta yer alan kripto parayla ilgili sohbet odalarına giriyor.
Boş zamanlarının büyük kısmını kripto para ile ilgili yatırım takviyesi alarak geçiren Babel daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım.