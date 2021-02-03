Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Kayseri ekibi, 54. dakikada Maglica'nın golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, 76. dakikada Sapunaru'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Alanyaspor bir kişi eksik oynayan rakibine karşı 79. dakikada Tzavellas'ın golüyle yanıt verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Hes Kablo Kayserispor maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
8'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut auta gitti.
16'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, altı pas üzerinden kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
19'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Umut Güneş'in kaleye çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'de ceza sahası içinde topla buluşan Maglica'nın kaleye çektiği şutu Morafona kurtardı.
55'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının pas hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Maglica'nın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. (1-0)
57'nci dakikada Lennon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Muhar'ın kaleye çektiği şut auta gitti.
65'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Luckassen'in kaleye çektiği şutu Morafona kurtardı.
71'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor yarı alanında serbest vuruş kullanan Salih Uçan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya kafayla vuran Gamarra'nın şutunu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.
79'uncu dakikada ceza sahası dışında Pereira'nın kaleye çektiği şut Tzavellas'tan sekerek ağlarla buluştu. (1-1)
90'ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Umut Güneş'in kaleye çektiği şut auta gitti.