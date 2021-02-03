Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...





KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

KARAGÜMRÜK: Aykut, Balkovec, Castro, Campi, Roco, Koray, Biglia, Bertolacci. Borini, Ndao, Ademi

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Rashid, Dicko

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15. dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

36. dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.





KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.