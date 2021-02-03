Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sahadan 3'er puanla ayrılarak, cumartesi günü oynanacak derbi öncesi moral depoladı.
Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.