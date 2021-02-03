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    • 03.02.2021 15:42
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    - derbisinde seri tersine döndü! Fenerbahçe 5 yıldır kazanamıyor

    Süper Lig'in 24. haftası - derbisine sahne olacak. Şampiyonluk yolunda iddialı olan iki ekip Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Daha önce Kadıköy'de 20 yıldır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda rakibine en son 2016'da mağlup oldu.

    F.Bahçe - G.Saray derbisinde seri tersine döndü

    Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalarda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sahadan 3'er puanla ayrılarak, cumartesi günü oynanacak derbi öncesi moral depoladı.

    Geçtiğimiz yıl 23 Şubat 2020'de oynanan derbide, ezeli rakibini sahasında tam 20 yıl sonra yenen sarı-kırmızılı ekip son yıllarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.

    Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son olarak 2016'da oynanan maçta 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

        SERİ GALATASARAY LEHİNE DÖNDÜ
        Daha önce Fenerbahçe'nin stadında 20 yıl boyunca kazanamayan Galatasaray; Donk, Falcao ve Onyekuru'nun attığı gollerle kazandığı derbiyle beraber seriyi de tersine döndürmüş oldu.

        Fenerbahçe ise evinde kazanarak yeniden bir seri başlatıp, şampiyonluk yolunda da iddiasını göstermek istiyor.
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        Haberler Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde seri tersine döndü! Fenerbahçe 5 yıldır kazanamıyor