Maradona'nın ölümüyle ilgili bomba iddia: Fakir mi öldü?





150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR

Aynı zamanda Maradona'nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin TL) değerinde mal varlığı olduğu, bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar ile Çin'deki futbol okullarının yer aldığı belirtildi. Maradona'nın Belarus kulübü Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

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