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    • 02.02.2021 15:49
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    Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Kupası yarı finali Inter Juventus maçı hangi kanalda?

    Inter Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final maçında iki dev kulüp Inter ile Juventus karşı karşıya geliyor. Peki Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

    takvim.com.tr
    Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

    Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final mücadelesi nefes kesecek bir maça sahne olacak. Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. Peki Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte yanıtı...

    INTER JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Inter-Juventus İtalya kupası yarı final maçı bu akşam saat 22:45'te TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak

    MUHTEMEL 11'LER

    Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Sanchez

    Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo

    MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR!

    Ev sahibi Inter, Milan'ı saf dışı bırakarak adını son dörde yazdırmıştı.

    Serie A'da liderin 2 puan gerisinde yer alan lacivert siyahlılar ligde son maçında Benevento'yu 4-0 ile geçti.

    Martinezli ve Arturo Vidalli kadrosu ile Inter zorlu maçta final biletini almak istiyor. Konuk Juventus ise çeyrek finalde SPAL engelini 4-0 ile geçti.

    Ligde de zirve mücadelesini sürdüren Torino ekibi, Sampdoria'yı deplamanda 2-0 mağlup etti.

    Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, Ronaldo'nun liderliğinde final için mücadele verecek.
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    Haberler Spor Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta? İtalya Kupası yarı finali Inter Juventus maçı hangi kanalda?