Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.