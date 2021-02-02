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    • 02.02.2021 09:36
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    Teknik Direktörü : çok büyük bir yetenek

    'in son şampiyonu , Almanya'nın 04 takımından milli futbolcu 'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu. Liverpool Teknik Direktörü , kadroya dahil edilen milli yıldız Ozan Kabak hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Jurgen Klopp, "Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

    Jurgen Klopp'tan flaş Ozan Kabak açıklaması

    Schalke 04 forması giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, sezon sonuna kadar Liverpool'a kiralandı. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Kloop, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi.

    Ozan'ın Almanya'ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Kloop, "Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil.

    Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



        Kloop, "Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk" dedi.



        LİVERPOOL, MİLLİ FUTBOLCU OZAN KABAK'I SEZON SONUNA KADAR KİRALADI
        İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu.

        Liverpool'dan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın transferine ilişkin işlemlerin tamamlandığı ve 19 numaralı formayı giyecek milli futbolcunun hafta içi Liverpool kentine geleceği açıklanmıştı.

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